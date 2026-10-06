Mujeres de Nava comparten historias de lucha y esperanza contra el cáncer de mama

NAVA, COAH.- Historias de lucha, miedo y esperanza fueron compartidas por mujeres de Nava durante un encuentro de testimonios dedicado a crear conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de atender cualquier señal de alerta.

Laura M. Posada y Magda Guzmán Castañeda compartieron sus experiencias personales, mientras que integrantes del Grupo de Apoyo Renacer para personas con cáncer también participaron con mensajes dirigidos a quienes enfrentan la enfermedad y a sus familias.

Testimonios sobre la lucha contra el cáncer

Más allá de hablar únicamente sobre prevención, el encuentro permitió mostrar la realidad que viven las mujeres al recibir un diagnóstico, así como la importancia de contar con personas que puedan acompañarlas durante el proceso.

Los testimonios también recordaron que la detección oportuna puede marcar una diferencia, por lo que se hizo énfasis en conocer el propio cuerpo, estar atentas a cualquier cambio y acudir a revisiones médicas.

Importancia del apoyo emocional

Para las participantes, compartir sus experiencias representa una forma de acompañar a otras mujeres y recordarles que no tienen que enfrentar solas una enfermedad que también puede tener un impacto emocional en sus familias.