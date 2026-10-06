Llaman a defender agua De la presa Don Martín

JUÁREZ, COAHUILA.- Ante un inminente segundo trasvase de agua de la presa Venustiano Carranza, conocida como Don Martín, hacia otro estado, habitantes de Juárez, Coahuila, llaman a organizar un frente común para evitar que continúe la extracción del embalse.

Sergio Kobel Romanía, exalcalde y habitante del municipio, quien recientemente encabezó, junto con un grupo de activistas, acciones en defensa del río Sabinas, pidió a la población sumarse a la defensa de la poca agua que permanece en la presa.

A través de redes sociales, Kobel Romanía advirtió que un nuevo trasvase tendría consecuencias para Juárez y para los cuerpos de agua que dependen del cauce, al señalar que actualmente son pocos los charcos que permanecen a lo largo de este cauce.

"Esto sería la muerte para Juárez y lo que arrastraría del río, los charcos que quedan", expresó el habitante del municipio, al insistir en la necesidad de que la población se organice.

"¿Quién se apunta para defender lo que nos queda? Ya despertemos, amigos, es urgente defender. Ya no tenemos agua, la presa está agotada. Apoyemos", manifestó en su llamado difundido mediante redes sociales.

Por otra parte, a través del perfil de Marco Antonio N se difundieron imágenes de la presa Don Martín, en las que se observa el bajo nivel del embalse, situación que generó preocupación entre habitantes de la región ante la posibilidad de que se concrete un nuevo trasvase.