Familiares exigen seguimiento a caso de menor fallecida en accidente vial

Ciudad Acuña, Coahuila.- Familiares de una menor que falleció hace dos meses en un accidente vial solicitaron respuesta y seguimiento al caso ante las autoridades correspondientes.

Un grupo de personas pidió apoyo al gobernador Manolo Jiménez y al delegado de la Fiscalía para que se dé continuidad al proceso relacionado con el accidente.

De acuerdo con los familiares, la menor viajaba junto con sus padres a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance.

Los familiares señalaron que la persona a quien consideran responsable del accidente fue liberada casi de inmediato, por lo que solicitaron que el caso continúe su curso y se esclarezcan las circunstancias de los hechos.

¿Qué solicitaron los familiares a las autoridades?

Su principal petición es que, conforme a lo que determinen las autoridades y el proceso legal correspondiente, se establezcan las responsabilidades derivadas del accidente en el que perdió la vida la menor.