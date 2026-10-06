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Coahuila

Familiares exigen seguimiento a caso de menor fallecida en accidente vial

A dos meses del percance, piden al gobernador y a la Fiscalía dar continuidad a la investigación y esclarecer los hechos.

Por Angel Garcia - 06 octubre, 2026 - 04:33 p.m.
Familiares exigen seguimiento a caso de menor fallecida en accidente vial
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- Familiares de una menor que falleció hace dos meses en un accidente vial solicitaron respuesta y seguimiento al caso ante las autoridades correspondientes.

      Un grupo de personas pidió apoyo al gobernador Manolo Jiménez y al delegado de la Fiscalía para que se dé continuidad al proceso relacionado con el accidente.

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      De acuerdo con los familiares, la menor viajaba junto con sus padres a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance.

      Los familiares señalaron que la persona a quien consideran responsable del accidente fue liberada casi de inmediato, por lo que solicitaron que el caso continúe su curso y se esclarezcan las circunstancias de los hechos.

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      ¿Qué solicitaron los familiares a las autoridades?

      Su principal petición es que, conforme a lo que determinen las autoridades y el proceso legal correspondiente, se establezcan las responsabilidades derivadas del accidente en el que perdió la vida la menor.

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