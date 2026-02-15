Contactanos
Coahuila

Javier Flores celebra el Día del Amor con adultos mayores en San Buenaventura

Durante el festejo, se destacó la importancia de los lazos de amistad y convivencia entre los adultos mayores.

Por Staff / La Voz - 15 febrero, 2026 - 08:21 a.m.
      San Buenaventura, Coah.– En un ambiente lleno de cariño, sonrisas y fraternidad, el alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó a las y los adultos mayores del Grupo BIDA, durante su reunión mensual con motivo del Día del Amor y la Amistad.

      El festejo de San Valentín se llevó a cabo en el salón de la Sección Quinta, donde el presidente municipal convivió con los abuelitos y abuelitas, reconociendo los años de amistad, convivencia y unión que han construido dentro de este grupo que forma parte de los programas del DIF San Buenaventura.

       

      En su mensaje, el alcalde Javier Flores los exhortó a continuar fortaleciendo los lazos que los unen, basados en valores, respeto y la cultura sambonense, destacando que son un ejemplo de convivencia, alegría y solidaridad para toda la comunidad.

       

      Durante la celebración, los asistentes compartieron el pan y la sal, disfrutaron de ricos postres y pequeños detalles, además de refrendar la amistad que los caracteriza. Asimismo, se reconoció la participación activa de los integrantes del Grupo BIDA en los cursos y talleres que el DIF ofrece desde hace años, como repostería, manualidades, tejido y actividades deportivas, que les permiten mantenerse activos y fortalecer su desarrollo integral.

