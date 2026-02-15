Víctor Leija promueve inversiones en Cuatro Ciénegas: reunión con empresarios

Cuatro Ciénegas, Coah.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la proyección turística del municipio, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de diversas Cámaras de Comercio del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Durante este encuentro, el Presidente Municipal presentó las ventajas competitivas, el potencial de crecimiento y la riqueza natural, histórica y cultural del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, destacando su vocación turística, su ubicación estratégica y las oportunidades que ofrece para la inversión en sectores clave como el turismo sustentable, los servicios y el comercio.

La exposición despertó un importante interés entre el sector empresarial, tanto para concretar proyectos de inversión como para impulsar, a corto plazo, la promoción turística del municipio, con el objetivo de dar a conocer sus maravillas naturales, su patrimonio histórico y su identidad única a nivel regional, nacional e internacional.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que este tipo de acercamientos representan un paso firme en la consolidación de alianzas estratégicas, fundamentales para generar dinamismo económico, fortalecer la confianza de los inversionistas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo que se traduzcan en beneficios directos para la población.

Asimismo, Leija Vega afirmó que el fortalecimiento de vínculos con el sector empresarial permite construir una agenda conjunta orientada al crecimiento ordenado, la generación de empleos y el posicionamiento de Cuatro Ciénegas como un destino atractivo para la inversión y el turismo.

"Mantenemos firme nuestro compromiso de seguir impulsando espacios de diálogo y colaboración que fortalezcan el desarrollo integral de Cuatro Ciénegas y consoliden su proyección como uno de los destinos más emblemáticos del estado y del país", destacó el edil.

En la reunión estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas; Daniel Hernández, regidor de Fomento Económico y Turismo, así como los directores de Fomento Económico, Ángel Pallares y Turismo, Luis Angel Espinoza quienes participaron activamente en la presentación de proyectos, estrategias y acciones encaminadas a fortalecer el sector empresarial y turístico del municipio.