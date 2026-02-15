Parejas celebran el amor en San Buenaventura: candados en la plaza

San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día del Amor y la Amistad, parejas sambonenses participaron en una emotiva dinámica al sellar su amor con un candado en el corazón metálico de la tradicional Plaza de los Enamorados, ubicada en la Plazuela Heliodoro Rodríguez.

La actividad fue impulsada por la presidenta honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala, en coordinación con su esposo, el alcalde Javier Flores Rodríguez, quienes dieron el ejemplo colocando su candado como símbolo del amor, el compromiso y la unión familiar.

Este gesto motivó a novios, matrimonios jóvenes y parejas con décadas de vida en común a sumarse a la dinámica, colocando su candado con sus nombres, iniciativas y fecha de conocerse en la malla ciclónica del corazón como un símbolo de amor eterno y esperanza para las nuevas generaciones.

Entre los asistentes destacó la presencia del señor Carlos Castellanos, originario de San Buenaventura, quien junto a su esposa celebró 62 años de matrimonio, compartiendo un mensaje de sabiduría y experiencia para las nuevas parejas, resaltando que el respeto y la educación son la base para una relación duradera, así como el valor de la familia y la unidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez expresó que este tipo de actividades fortalecen el tejido social y los valores familiares. "El amor, el respeto y la amistad son pilares fundamentales para una sociedad fuerte. Nos llena de alegría ver a parejas de todas las edades compartir este símbolo de unión, porque el amor también se construye todos los días con acciones sencillas y sinceras."

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró su apoyo con las autoridades de seguir promoviendo espacios de convivencia, unión familiar y valores, reconociendo que el amor y la amistad son esenciales para el bienestar de la comunidad sambonense.