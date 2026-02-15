Sari Pérez Cantú celebra a adultos mayores en Frontera

Frontera, Coah.- En el Día del Amor y la Amistad, la plaza principal de Frontera se llenó de música, sonrisas y abrazos durante un emotivo evento dedicado a los adultos mayores, donde quedó de manifiesto que el cariño y la convivencia no tienen edad. Para la alcaldesa Sari Pérez Cantú es indispensable promover entre los fronterenses valores fundamentales como el amor, la amistad y el respeto, fortaleciendo así el tejido social.

Impulsado por el DIF Municipal de Frontera, en coordinación con la Presidencia Municipal, el programa conjugó presentaciones artísticas de personas de la tercera edad y jóvenes, creando un puente generacional que emocionó a las familias asistentes. Rondallas y coros compartieron un repertorio lleno de nostalgia y romanticismo, recordando que el amor se canta y se vive en todas las etapas de la vida.

La directora del DIF Municipal, Karen Cadena, explicó que este encuentro buscó brindar un espacio de convivencia y reconocimiento para los adultos mayores, al tiempo que se fomenta la integración con las nuevas generaciones. Subrayó que actividades como esta reafirman el compromiso de la administración municipal con el bien emocional y social de la comunidad.

Entre las personalidades presentes se contó con el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, quien respaldó la organización artística del evento, así como el director de Educación Municipal, Félix Alejandro Rodríguez, quien reconoció la importancia de promover valores desde la cultura y la educación, uniendo talentos y generaciones.

El evento concluyó en un ambiente cálido y festivo, con aplausos y muestras de afecto que confirmaron que Frontera es una comunidad que celebra el amor y la amistad como pilares de su identidad. Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal refrenda su vocación humanista, poniendo al centro a las personas y fortaleciendo los lazos que unen a los fronterenses.