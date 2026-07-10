Menores realizan maniobras peligrosas en cuatrimoto

FRONTERA, COAH.– Un adolescente de 13 años fue sorprendido conduciendo una cuatrimoto en la que viajaban otros tres menores de edad mientras realizaban maniobras peligrosas, situación que encendió las alertas de las autoridades municipales.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, informó que el hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia, cuando personal de la dependencia detectó a los cuatro menores efectuando piruetas con la unidad.

Explicó que los adolescentes fueron detenidos para hacerles un llamado de atención y dialogar con uno de los padres de familia, a quien se le expuso el riesgo que representaba permitir que un menor sin licencia condujera la cuatrimoto.

El funcionario señaló que el padre reconoció que el vehículo es de su propiedad y se comprometió a no volver a facilitarlo al menor. "Son muchachos de entre 12 y 13 años, todavía no tienen la edad para contar con una licencia de conducir y pueden provocar un accidente que ponga en riesgo su vida y la de otras personas", advirtió.

Ante este tipo de situaciones y el aumento de reportes ciudadanos por motocicletas con exceso de ruido y maniobras indebidas, el Municipio prepara operativos conjuntos entre Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y Protección Civil.

Ibarra Guajardo explicó que las acciones contemplan operativos relámpago en puntos estratégicos para detectar conductores que incumplan el reglamento y prevenir accidentes.

Agregó que, en caso de un percance en el que se vea involucrado un menor de edad al volante, será el área jurídica de Seguridad Pública la encargada de determinar el deslinde de responsabilidades conforme a la legislación vigente.