Fernanda Oyervides coronada reina de AFAIS en desfile de Saltillo

SALTILLO, Coah.- Con uniformes, porras y ambiente familiar, los clubes de la Asociación de Fútbol Americano Infantil de Saltillo (AFAIS) participaron este domingo en su desfile de presentación rumbo a la temporada infantil 2026.

La actividad se realizó dentro de la Ruta Recreativa y reunió a jugadores, familias y representantes de los 14 clubes que integran la asociación.

El recorrido inició a las 10:00 horas en la calle Chihuahua y concluyó en la avenida Universidad, donde los participantes mostraron los colores y la identidad de sus organizaciones.

Propósito del desfile

El desfile forma parte de las actividades previas al arranque de la temporada y tuvo como propósito acercar el fútbol americano infantil a la comunidad, además de brindar a los padres de familia información sobre las organizaciones y las categorías disponibles.

Durante la jornada también participó Fernanda Oyervides, quien fue coronada como reina de la AFAIS el pasado jueves y acompañará a la asociación y a sus clubes durante las actividades de la campaña.

Inauguración de la temporada

La jornada continuará con la inauguración oficial de la temporada, programada para el viernes 25 de septiembre en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Con el desfile, los equipos dieron muestra de la organización que mantienen rumbo al nuevo torneo y abrieron un espacio para que niñas, niños y jóvenes conozcan las alternativas para incorporarse al fútbol americano infantil.