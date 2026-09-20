Atiende DIF a 11 mil personas

SALTILLO, COAHUILA.- El programa Espacios DIF ha otorgado un total de 11 mil 737 servicios gratuitos de atención médica y psicológica en sectores vulnerables de la ciudad, informó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

La funcionaria explicó que la iniciativa surgió para acercar la asistencia social a las zonas con mayores necesidades y mitigar las dificultades de traslado que enfrentan las familias saltillenses.

Hasta la fecha, el balance operativo registra 6 mil 919 atenciones médicas, 1,692 orientaciones psicológicas y la entrega de 3 mil 126 medicamentos sin costo.

"Buscamos que las personas puedan acceder a servicios de salud física y emocional sin tener que trasladarse grandes distancias ni asumir el costo de una consulta particular", destacó López Naranjo.

Acciones del programa Espacios DIF

La oferta asistencial comprende orientación médica gratuita, atención psicológica, primeros auxilios emocionales, acompañamiento familiar y acciones enfocadas en la prevención de la salud mental.

Actualmente, el organismo opera cuatro sedes propias de Espacios DIF en las colonias Tierra y Libertad, Satélite Sur, Hidalgo y Urdiñola. Asimismo, mantiene presencia en 16 centros comunitarios distribuidos en Vistas de Peña, Emiliano Zapata, Valle de las Aves, Loma Linda, Misión Cerritos, Oceanía, Lomas del Refugio, Nogales, Zaragoza, Mirasierra, Morelos, La Herradura, Valle de San Antonio, Espinoza Mireles, Margaritas y Saltillo 2000.

Proyectos de expansión del DIF

Con el fin de ampliar la red asistencial, se proyecta la edificación de nuevos Espacios DIF en las colonias Morelos, Saltillo 2000, Margaritas y Oceanía.

López Naranjo enfatizó que este esquema opera mediante una alianza estratégica con la iniciativa privada, la sociedad civil y el sector académico. Las universidades contribuyen con personal en servicio social y prácticas profesionales, mientras que empresas y organizaciones donan mobiliario, equipamiento y fármacos.