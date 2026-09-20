Encuentra arma y se autolesiona

SALTILLO, Coah. - Un hombre resultó lesionado por arma de fuego la tarde de este domingo al interior del relleno sanitario municipal, luego de que presuntamente encontrara y manipulara una pistola de fabricación casera.

El incidente ocurrió en las instalaciones ubicadas sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, donde el hombre habría localizado el arma entre los residuos.

Detalles confirmados

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad de Saltillo, el disparo habría ocurrido de manera accidental al manipular el artefacto, conocido como arma "hechiza".

Hasta el momento, las autoridades no cuentan con una línea de investigación que indique que otra persona haya disparado contra el lesionado.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio tras recibir el reporte a través del 911, mientras que paramédicos de la Secretaría de Salud atendieron al hombre.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la detonación.