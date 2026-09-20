Accidente fatal en Ramos Arizpe: peatón pierde la vida

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un hombre de aproximadamente 35 años murió tras ser atropellado por un automóvil sobre la carretera libre Monterrey-Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió en el kilómetro 28+500, en los carriles con dirección a Saltillo.

De acuerdo con el conductor de un vehículo Nissan, el peatón se encontraba sobre la carretera y repentinamente se atravesó, por lo que no pudo evitar el impacto.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al sitio y localizaron al hombre con un traumatismo craneoencefálico severo, además de diversas lesiones.

Sin embargo, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El automovilista permaneció en el lugar en espera de las autoridades.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de abanderamiento para resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y procesó la escena.

Una vez concluidos los trabajos periciales, las autoridades ordenarían el levantamiento del cuerpo.