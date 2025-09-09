Afectaciones por lluvias en colonia Aviación

FRONTERA, COAHUILA.- Tras las afectaciones provocadas por recientes lluvias en la colonia Aviación, la constructora Conect se comprometió a concluir en un plazo de dos semanas los trabajos de nivelación en una boca de tormenta, cuya mala ejecución provocó encharcamientos y el colapso del sistema de drenaje en la zona.

Vecinos del sector denunciaron que la obra dejó completamente pareja la entrada pluvial, impidiendo la correcta canalización del agua y ocasionando que la lluvia se estancara, convirtiendo las calles en auténticas lagunas. Esta situación se agravó por la interconexión indebida del drenaje pluvial con el sanitario, lo que saturó la red y derivó en el desbordamiento de alcantarillas.

Personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Frontera trabajó durante la mañana para atender la emergencia, retirando piedras, arena y basura acumulada en las líneas de drenaje.

"Le pedimos a la gente que no abra los drenajes cuando llueva para que no entre la precipitación pluvial y esto no cause más problemas", advirtió el encargado de SIMAS Frontera, Moisés Asís.

Trascendió que la situación se originó por la construcción de nuevas viviendas en la colonia Aviación, obra a cargo de Conect, la cual bloqueó el cauce natural del agua, empeorando las condiciones del sistema hidráulico local.

Las autoridades exhortaron a los desarrolladores a cumplir con los lineamientos técnicos establecidos, y aseguraron que se mantendrán vigilantes para evitar que se repita una situación similar.