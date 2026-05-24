Lluvias intensas causan afectaciones en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del sábado dejaron mayores afectaciones en los ejidos de Cuatro Ciénegas que en la cabecera municipal, informó el alcalde Víctor Leija Vega, quien señaló que el fenómeno superó los pronósticos esperados.

El edil explicó que desde días previos se tenía conocimiento de la posibilidad de precipitaciones, sin embargo, la cantidad de agua que cayó fue mucho mayor a la estimada, provocando complicaciones principalmente en las vías de comunicación y en sectores periféricos del municipio.

"Esperamos que no se venga más agua o en esta cantidad porque se supone que va a seguir lloviendo. También en el tema de Comisión, que tenemos más de 10 horas que se fue la electricidad; la CFE está al tanto desde el primer momento. El agua subió arriba de metro y medio al interior de la subestación", expresó.

Asimismo, indicó que el escurrimiento provocó el desbordamiento de un bordo de contención que se utiliza precisamente para este tipo de contingencias, lo que incrementó las afectaciones en diversas zonas rurales.

Leija Vega destacó que, pese a la magnitud de las lluvias, no se reportaron daños físicos a la ciudadanía. Elementos de Seguridad Pública realizan rondines preventivos para salvaguardar a las familias y atender cualquier situación de riesgo.

No obstante, reconoció que sí existen daños importantes en caminos rurales y algunas viviendas de los ejidos, donde ya se trabaja para brindar apoyo a los habitantes afectados.

El alcalde detalló que desde antier se enviaron brigadas para verificar las condiciones de los caminos y llevar ayuda a las familias, entregando hules y despensas en las comunidades más afectadas.