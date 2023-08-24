Agradece Piña a empresarios

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña hizo público el reconocimiento para los empresarios de Frontera que se sumaron para la construcción de la preparatoria Ladislao Farías Campos Extensión 8 de Enero adherida a la UA de C, dijo que este plantel es la suma de muchos esfuerzos.



La mañana de ayer que el alcalde realizó el recorrido por las instalaciones estuvo personal de empresas como Montajes Frontera, Iron Cast, CNG entre otras que están muy de la mano con la autoridad municipal.

“Esta preparatoria se hizo con la suma de muchos esfuerzos, el block nos lo regaló Antonio Álvarez, el cemento fue Arturo, Cesar Perales, APTIV se encargó del tema de voz y datos, Iron Cast puso todo el mobiliario, todo el sector industrial nos ayudó y también los ejidatarios que nos donaron el predio y hasta hace unos días 20 mil pesos”, comentó el alcalde.

Señaló que Montajes Frontera de responsabilidad social de una empresa con la ciudad, una empresa que se dignifica en el servicio con la comunidad, tienen contacto con el área ejidal, son un aliado de los ejidos.

La familia Álvarez Gutiérrez, siempre apoyando los alrededores de la empresa Montajes Frontera, ya que también apoyaron en la colonia Diana Laura, en la colonia Esteban Martínez y más colonias, lo que el representante de la empresa mencionó que seguirán brindando el apoyo en servicios que requiera esta preparatoria.

Se tuvo la oportunidad de brindar 5 mil 500 bloques de concreto, además de los servicios que se vayan presentando para apoyo a la comunidad, el alcalde mencionó que en la Diana Laura había una escuela afectada en su infraestructura montajes Frontera apoyó en ese aspecto.