Refuerzan fumigación en Villa Unión para prevenir dengue, zika y chikungunya

VILLA UNIÓN, COAH. – Habitantes de Villa Unión reconocieron el valor de las campañas de fumigación y coincidieron en que la salud pública requiere esfuerzos constantes. Señalaron que la participación ciudadana es clave, ya que la fumigación debe complementarse con la limpieza de patios y la eliminación de criaderos de mosquitos, con el fin de garantizar espacios más seguros y saludables.

La jornada preventiva incluyó recorridos por calles, plazas, áreas cercanas a viviendas y centros educativos como la Secundaria Técnica No. 30 "Antonio Perales Zamora". Vecinos destacaron que este tipo de acciones son fundamentales para reducir riesgos y proteger tanto a estudiantes como a familias.

Con el objetivo de frenar la propagación de enfermedades como dengue, zika y chikungunya, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras desplegó brigadas de fumigación en la cabecera municipal, los ejidos y espacios públicos de Villa Unión, en una acción intensiva para salvaguardar la salud de la comunidad.