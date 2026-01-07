Hombre es atacado con arma blanca por su ex pareja en barrio La Gloria de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 25 años de edad fue agredido con un arma blanca por su ex pareja, mientras realizaba labores domésticas en su domicilio ubicado en la calle Mina, sin número del barrio La Gloria.

El incidente ocurrió presuntamente por motivos de celos, luego de que la agresora no aceptara que su expareja había decidido rehacer su vida.

La víctima, identificada como Jesús Alberto N., relató a los elementos policiacos que se encontraba lavando ropa cuando fue sorprendido por su ex pareja, Luz Idalia de 29 años, quien sin mediar palabra lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el brazo derecho.

Tras el ataque, Jesús Alberto solicitó auxilio al presentar lesiones superficiales en una de las extremidades superiores, confirmaron que la herida no ponía en riesgo su vida, aunque requería atención médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal del Mando Coordinado, acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre lo ocurrido.

El ataque y la fuga de la agresora

A pesar de la gravedad del incidente, la agresora, conocida con el apodo de "La Güera", no fue detenida en el momento, ya que se dio a la fuga antes de que arribaran las autoridades.

Llamado a la denuncia

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia y recordaron la importancia de acudir a las instancias correspondientes para prevenir situaciones que puedan escalar a hechos lamentables como el ocurrido.