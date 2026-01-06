Sergio Sisbeles pide agilizar venta de AHMSA para la región Centro

Lejos de solicitar una prórroga en el proceso que enfrenta Altos Hornos de México, lo que se requiere es agilizar la venta de la empresa para brindar mayor certeza económica y social a la región Centro e impulsar el crecimiento y la diversificación que se ha logrado durante el último año.

El subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, se pronunció luego de que el Síndico del Proceso de Quiebra de AHMSA solicitara una prórroga para la venta de la siderúrgica, lo que retrasaría la solución al conflicto que ha impactado la región en los últimos años.

El funcionario estatal mencionó que luego de un prolongado periodo de estancamiento legal, la autorización de la subasta representó un avance en el proceso jurídico y la posibilidad de avanzar a una solución definitiva.

Señaló que lejos de solicitar una prórroga, lo que se debe buscar es que se agilice el proceso y se empiece a buscar una solución a la situación de los miles de trabajadores y fortalecer el crecimiento económico de la región.

"Más que solicitar prórroga, lo que se debería buscar es el desenvolvimiento y el finiquito del mismo para que se pueda llevar a cabo la subasta".

Sisbeles Alvarado señaló que concretar este proceso permitirá dar continuidad al impulso económico que se busca consolidar en la región Centro, el cual se suma a la estrategia de diversificación económica que se ha venido dando para reducir la dependencia de un solo sector productivo.

Reconoció que resolver la situación de AHMSA no solo fortalecería el entorno económico regional, sino que atendería de manera prioritaria a uno de los sectores más afectados por la crisis de la empresa: los trabajadores.

El subsecretario mencionó que la definición del futuro de Altos Hornos de México daría certidumbre y rumbo al desarrollo económico durante este año, al fortalecer uno de los sectores estratégicos, que a pesar de las dificultades que enfrenta sigue siendo clave para la región.