Carlos Villarreal celebra el Día de Reyes en el sector oriente: familias disfrutan del festejo

Durante el evento, se entregaron boletos para rifas de bicicletas y patines, generando alegría entre los niños.

Por Carolina Salomón - 06 enero, 2026 - 09:20 p.m.
      Con rosca de Reyes Magos, rifas, sonrisas y abrazos, familias del sector oriente disfrutaron de un emotivo festejo realizado en el Auditorio Salvador Kamar, donde se vivió un ambiente de sana convivencia, tradición y armonía.

      El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, así como regidores, directores de distintas áreas y personal del DIF Municipal, quienes se sumaron a la celebración.

       

      La jornada inició con música y animación para chicos y grandes. Decenas de familias formaron largas filas para recibir un pedazo de rosca, mientras los niños disfrutaban del ambiente festivo.

      Posteriormente, el alcalde hizo su arribo para saludar personalmente a los asistentes; los menores, visiblemente contentos, aprovecharon para tomarse fotografías.

       

      Durante el festejo se entregaron boletos para la rifa de bicicletas y patines. Al realizarse el sorteo, los ganadores pasaron al frente para recibir sus premios entre aplausos y muestras de alegría.

      En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal Pérez expresó su satisfacción por compartir el Día de Reyes con las familias del oriente y reiteró sus mejores deseos para este 2026, augurando bendiciones, salud y un mejor año para todos.

      El evento concluyó en un clima de convivencia familiar, fortaleciendo valores y preservando una de las tradiciones más esperadas por niñas y niños.

