Toma protesta Vargas Pérez como coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC

En un acto protocolario encabezado por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Isidro Tadeo Vargas Pérez tomó protesta formal como nuevo coordinador de la Unidad Norte de la máxima casa de estudios.

Tras asumir el cargo estatutario, Vargas Pérez señaló que su plan de trabajo se centrará en tener presencia constante en el territorio y visitar cada una de las escuelas y facultades para consolidar un diagnóstico integral de las necesidades académicas, de matrícula y de infraestructura.

Diagnóstico Integral de Necesidades

El nuevo funcionario universitario explicó que la Unidad Norte abarca tres regiones distintivas: Norte, Carbonífera y Centro, por lo que cada campus presenta requerimientos particulares.

Ejemplificó que, mientras en la Facultad de Ciencias de la Administración (FACRC/FACIT) de Piedras Negras se requiere un centro de cómputo y en la Escuela de Metalurgia de Monclova se necesita tratar la dureza del agua en los laboratorios, existen prioridades generales de fortalecimiento institucional.

Proyectos Inmediatos para el Campus Monclova

Para el campus Monclova, el coordinador adelantó que ya se estructuran proyectos inmediatos dirigidos a mejorar el suministro general de agua potable, la colocación de mallasombra en el corredor principal de acceso para los estudiantes y la rehabilitación de la imagen en los accesos frontal y posterior de las instalaciones.