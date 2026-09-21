Fiscalía suma 61 cateos en Ciudad Acuña durante 2026

CIUDAD ACUÑA, COAH. — La Fiscalía General del Estado (FGE) ha reforzado los operativos de seguridad en Ciudad Acuña, con un total de 61 cateos realizados en distintos puntos de la ciudad en lo que va del año.

La Fiscalía General del Estado ha realizado un total de 61 cateos en Ciudad Acuña este año.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en Acuña, Francisco Rodríguez, informó que se mantiene el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad, incluso durante los domingos.

Francisco Rodríguez destaca la coordinación entre corporaciones de seguridad en la ciudad.

Explicó que, como resultado de los operativos, se han localizado sustancias de diversos tipos, las cuales han sido aseguradas para evitar que sean utilizadas.

Los operativos de vigilancia se mantendrán de manera constante en Ciudad Acuña.

Rodríguez señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de seguridad que se llevan a cabo en la ciudad y afirmó que Coahuila continúa siendo seguro.

El funcionario agregó que los operativos y las acciones de vigilancia se mantendrán de manera constante en Ciudad Acuña.