Aspirantes a coordinaciones de Morena en Frontera llaman a la unidad

FRONTERA, Coah.- Aspirantes a las coordinaciones de Morena en Frontera y el Distrito 2 federal llamaron a la unidad del movimiento y a trabajar en conjunto, independientemente de quién obtenga cada posición, al señalar que el objetivo debe estar por encima de los intereses personales.

Durante una rueda de prensa, varios integrantes del partido se presentaron ante los medios de comunicación para dar a conocer sus aspiraciones a las coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía, así como sus intenciones de participar en el proceso interno.

Entre los asistentes estuvieron Enrique Hernández Arabia, Jazmín Davis, Aida Mata, Mario Alberto, Javier Chaires Contreras y Óscar González, quienes manifestaron su disposición de participar en las tareas que determine el movimiento.

Aida Mata se identificó como aspirante a la coordinación del Distrito 2 federal y destacó que se trata de uno de los retos más importantes en Coahuila, debido a la extensa superficie territorial que comprende.

Por su parte, otros participantes expresaron su interés en las coordinaciones municipales y en fortalecer la presencia de Morena en Frontera, además de acercarse a la ciudadanía para que conozca a quienes buscan ocupar esos espacios.

Durante el encuentro, Mario Alberto señaló que la convocatoria para las coordinaciones municipales continuaba abierta y que el registro concluiría el domingo 18, de acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa.

También informó que otros dos aspirantes identificados por el movimiento, José Antonio Cardona y Víctor Marín, fueron convocados, pero no pudieron asistir por cuestiones laborales.

Los participantes reconocieron que, al final del proceso, solo una persona ocupará cada coordinación; sin embargo, insistieron en que esto no debe provocar divisiones ni rupturas entre los integrantes del partido.

"Pase lo que pase, vamos unidos", fue el llamado dirigido a la militancia y a la ciudadanía, al señalar que Frontera necesita un proyecto colectivo y que la participación de más personas representa una oportunidad para fortalecer al movimiento.

Finalmente, los morenistas manifestaron que buscan trabajar bajo los principios de austeridad y atención a la ciudadanía, y sostuvieron que el proyecto político debe prevalecer sobre las aspiraciones individuales.