Tatiana Clouthier pide revisar encuesta de Morena en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Tatiana Clouthier, junto con la senadora Judith Díaz, el senador Waldo Fernández y el alcalde Andrés Mijes, manifestó su inconformidad con los resultados de la encuesta mediante la cual se definió a la coordinadora de Morena en Nuevo León, al considerar que existen inconsistencias en la metodología y que no se tomaron en cuenta los negativos de los aspirantes.

La funcionaria estuvo este viernes en Saltillo como invitada para estar presente en la clausura de la convención nacional ganadera.

Clouthier señaló que los cuatro actores políticos han iniciado un llamado a la dirigencia nacional del partido para que reconsidere la decisión y evite que quien actualmente ocupa la coordinación estatal aparezca como candidata en la boleta electoral.

"No quedamos satisfechos. De hecho, nuestros compañeros Judith Díaz, el senador Waldo Fernández y el alcalde Andrés Mijes hemos iniciado todo un acto de conciencia en donde estamos llamando a la dirigencia a que no pongan como candidata a quien quedó como coordinadora", declaró.

La morenista argumentó que los resultados no coinciden con las tendencias que, aseguró, mostraban otras mediciones, además de cuestionar que la persona seleccionada tenga los niveles más altos de opiniones negativas entre quienes participaron en el proceso.

Indicó que, de acuerdo con los análisis que han revisado, siete encuestas no colocaban a la actual coordinadora en el primer lugar, por lo que insistió en que la dirigencia debe revisar los datos antes de definir la candidatura.

"Lo que estamos pidiendo es que se cuenten los negativos y que no aparezca ella en la boleta", sostuvo.

Clouthier explicó que en las mediciones previas existían distintos escenarios, en algunos de los cuales ella encabezaba las preferencias, mientras que en otros figuraban Waldo Fernández o Andrés Mijes. Añadió que también se habían considerado las condiciones de género en la definición de la candidatura.

Asimismo, cuestionó que Waldo Fernández, quien ganó la elección al Senado hace dos años y cuenta con un nivel de conocimiento público importante, haya quedado por debajo de una aspirante que, afirmó, llevaba cinco años fuera de la palestra pública.

Sobre la posibilidad de que la decisión responda a una negociación política, Clouthier dijo que no cuenta con elementos para sostener esa interpretación, aunque consideró que la determinación podría dificultar que Morena gane la gubernatura de Nuevo León.

La inconformidad, afirmó, continuará mediante llamados a la dirigencia y a la militancia para que se revise el procedimiento, pues consideró que la decisión sobre la candidatura será determinante para las aspiraciones del movimiento en la entidad.

"Si queremos que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León, por ningún motivo la dejen a ella como candidata", concluyó.