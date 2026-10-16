DIF Saltillo ofrece servicios de salud a mujeres: Brigada Rosa

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo acerca servicios de salud, orientación jurídica y atención psicológica a las mujeres mediante la Brigada Rosa, una iniciativa realizada en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres para promover el bienestar y la prevención del cáncer de mama durante octubre.

Alfonso Figueroa, director del DIF Saltillo, explicó que la jornada concentra distintos servicios y programas municipales para facilitar el acceso de las mujeres a la atención médica y los apoyos sociales.

Entre los servicios disponibles se encuentran la toma de signos vitales, medición de glucosa y presión arterial, atención dental y entrega de lentes y aparatos auditivos a través del programa Amor en Movimiento.

También se brinda orientación jurídica, atención psicológica y asesoría sobre los programas alimentarios y económicos del organismo.

Como parte de las actividades de Octubre Rosa, existe la posibilidad de sumar unidades móviles del gobierno del estado para ofrecer mastografías a las mujeres participantes.

Figueroa precisó que la atención médica especializada corresponde a las instancias estatales, por lo que el DIF canaliza a las pacientes que requieren seguimiento.

El funcionario destacó que las acciones no se limitan a ofrecer servicios, sino que también buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama.

Para ello, las coordinaciones del DIF realizan pláticas en empresas, centros comunitarios y espacios donde se reúnen madres de familia y trabajadores de distintas instituciones.

Estas actividades buscan eliminar tabúes y prejuicios relacionados con los estudios preventivos, pues, señaló, es fundamental que las mujeres atiendan su salud sin que la vergüenza o el temor les impidan acudir a revisión.

Con estas acciones, el organismo municipal busca acercar información y servicios a las saltillenses, además de facilitar la vinculación con las instancias correspondientes cuando se requiere atención especializada.