Prevén recibir hasta 400 migrantes en noviembre y diciembre

FRONTERA, COAH.- El albergue de la parroquia Verbo Encarnado se prepara para recibir hasta 400 migrantes durante noviembre y diciembre, meses en los que tradicionalmente aumenta el flujo de personas que cruzan por la Región Centro.

El padre Paulo Sánchez informo que, de acuerdo con los reportes sobre tres caravanas procedentes del sur del país, existe la posibilidad de que algunos migrantes lleguen a esta zona durante las próximas semanas.

Explicó que, a diferencia de años anteriores, ya no se esperan caravanas numerosas, sino grupos pequeños de entre 10 y 20 personas, aunque algunos contingentes podrían alcanzar hasta 40 integrantes.

De acuerdo con las estimaciones, el flujo podría sumar entre 200 y 300 personas, aunque en un escenario máximo llegaría a 400 durante los dos meses.

Preparativos del Albergue

El sacerdote señaló que el albergue comenzó noviembre con la atención de cuatro migrantes, quienes recibieron alimentos, un espacio para descansar y la posibilidad de asearse antes de continuar su camino.

Entre ellos se encuentran dos personas que ya estaban en el lugar, una de las cuales fue intervenida quirúrgicamente, además de otras que llegaron durante la mañana.

Sánchez aseguró que la parroquia cuenta con alimentos básicos y espacios para brindar apoyo a quienes lo necesiten durante su tránsito por la región.

Capacidad y Atención a Migrantes

Detalló que, aunque en ocasiones han llegado a alojar a más de 250 personas cuando las condiciones lo exigen, la capacidad adecuada del área destinada al albergue es de entre 150 y 180 personas, a fin de mantener condiciones apropiadas y evitar la saturación.

Agregó que desde antes del inicio de la temporada comenzaron a prepararse con provisiones para atender a los migrantes que lleguen durante noviembre y diciembre.