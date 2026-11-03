Frontera fortalece la propiedad de animales con fierros de herrar

Con la entrega de actualizaciones de fierros de herrar y señales de sangre, el Ayuntamiento de Frontera busca fortalecer la certeza jurídica de los productores ganaderos sobre la propiedad de sus animales.

Acciones de la autoridad

En la entrega estuvo presente la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, mientras que el director de Fomento Agropecuario, Raúl Cárdenas Leija, explicó que este programa permite a los propietarios mantener actualizados los registros de identificación de sus hatos.

Durante esta jornada se entregaron cinco actualizaciones, aunque dos productores no pudieron acudir, por lo que sus documentos quedaron pendientes para ser recogidos directamente en las oficinas correspondientes en San Pedro.

Cárdenas Leija explicó que el programa de fierros de herrar y señales de sangre tiene como finalidad que cada productor cuente con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus animales.

Detalles confirmados

La actualización debe realizarse cada cinco años y el programa comenzó desde el año pasado. Aunque en esta entrega fueron pocos los beneficiarios, informó que durante el presente año se han acumulado alrededor de 150 fierros actualizados.

El funcionario destacó que contar con estos registros permite identificar a los propietarios en caso de algún siniestro, accidente o situación en la que intervengan las autoridades.

También facilita la recuperación de animales que pudieran ser robados o extraviarse, ya que los productores pueden acreditar su propiedad ante corporaciones como la Policía Estatal o Municipal.

Identificación de animales

Explicó que la identificación no depende únicamente de fotografías, pues incluye una señal de sangre que se marca en las orejas del animal y un fierro de herrar que se aplica mediante calor en una parte de su cuerpo.

Con estas herramientas, las autoridades pueden verificar la procedencia del ganado y determinar quién es su propietario, además de facilitar la atención de posibles responsabilidades derivadas de incidentes en los que estén involucrados los animales.