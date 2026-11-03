Ganaderos de Frontera esperan recuperar mercado tras reapertura de frontera

La reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos representa una oportunidad de recuperación económica para los productores de Frontera, quienes podrían enviar entre 5 mil y 6 mil cabezas de ganado, entre toretes y otros ejemplares.

Acciones de la autoridad

Raúl Cárdenas Leija, director de Fomento Agropecuario, informó que durante el mes pasado se dieron avances para reactivar el cruce de animales hacia el mercado estadounidense, luego de las gestiones de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila y el respaldo del gobernador.

Explicó que la reapertura se ha realizado por etapas y que Coahuila ya tuvo oportunidad de reanudar el ingreso de ganado a través de la frontera con Estados Unidos. El funcionario reconoció que el cierre representó un proceso complicado para los productores, debido a que el mercado estadounidense ofrece mejores condiciones de comercialización y permite obtener mayores ganancias que la venta en el mercado nacional.

Impacto en la comunidad

"Es un proceso muy tenso porque, como ustedes lo saben, el mercado que nos da Estados Unidos representa un incremento al pago que reciben ellos como productores de carne", explicó. Señaló que, aunque también existe comercialización dentro de México, la exportación representa una alternativa más favorable para los ganaderos, debido al precio que pueden obtener por sus animales.

Respecto al volumen que podría enviarse desde Frontera, estimó que serían entre 5 mil y 6 mil cabezas de ganado, entre toretes y otros ejemplares, aunque aclaró que todavía no cuenta con un cálculo definitivo.