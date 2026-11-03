Preparan refugios por llegada del frente frío 4

El frente frío número 4 ingresará este fin de semana con un descenso en las temperaturas, rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias dispersas, por lo que Protección Civil prepara refugios temporales y refuerza las medidas preventivas en los municipios de la Región Centro de Coahuila.

Preparativos de Protección Civil

Fernando Orta, coordinador regional de Protección Civil del Estado, informó que se mantiene comunicación con las unidades municipales para que permanezcan alertas, tengan disponibles sus albergues y realicen recorridos preventivos.

Explicó que existe coordinación con los sistemas DIF municipal y estatal, las policías municipal y estatal, así como la Fiscalía, para atender cualquier emergencia y evitar fallecimientos relacionados con las bajas temperaturas.

Indicó que las personas que necesiten resguardo pueden solicitar apoyo a través del número de emergencias 911.

Pronóstico de Frentes Fríos

Orta agregó que para esta temporada se pronostican alrededor de 55 frentes fríos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, entre mediados de noviembre y diciembre podrían presentarse descensos drásticos de temperatura, aunque aclaró que se trata de pronósticos.

También recomendó evitar el uso de anafres dentro de las viviendas, revisar que los calentadores no tengan fugas y mantener una ventana parcialmente abierta para permitir la entrada de oxígeno y prevenir intoxicaciones.