BiciApp de IMPLAN en Saltillo: nueva herramienta para ciclistas

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Saltillo avanza en la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la movilidad urbana, particularmente en el uso de la bicicleta.

Así lo dio a conocer su titular, Alberto Salinas, al destacar el funcionamiento de "BiciApp", una aplicación desarrollada en colaboración con el Centro de Investigación en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, la plataforma ya se encuentra operando y ha comenzado a recopilar datos relevantes sobre los trayectos de los ciclistas en la ciudad.

La importancia de BiciApp para la movilidad ciclista

Esta información permitirá identificar los llamados "orígenes-destino" más frecuentes, es decir, los puntos de inicio y llegada de los usuarios, así como las "líneas de deseo", que reflejan las rutas que los ciclistas prefieren tomar de manera natural.

"La idea es que con estos datos podamos determinar dónde es más viable intervenir, ya sea para mejorar ciclovías existentes o para crear nuevas rutas donde realmente se necesitan", explicó Salinas.

Añadió que la aplicación se mantendrá activa de manera permanente, con el objetivo de consolidarse como una herramienta de uso continuo tanto para autoridades como para la comunidad ciclista.

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Servicios adicionales de BiciApp

BiciApp no solo recopila información de movilidad, sino que también busca ofrecer servicios útiles a los usuarios, como ubicación de talleres de reparación y otros puntos de interés relacionados con el ciclismo urbano. La participación ciudadana es clave, ya que son los propios ciclistas quienes cargan sus recorridos en la plataforma.

En cuanto a la infraestructura actual, Salinas reconoció que no todas las cicloestaciones están en operación, pues aproximadamente cinco funcionan actualmente mientras que el resto permanecen cerradas.

Ante ello, señaló que el análisis de los datos permitirá evaluar posibles reubicaciones estratégicas para mejorar su uso y funcionalidad.

Vinculación con programas de movilidad

El titular del IMPLAN también mencionó que, a mediano plazo, se contempla vincular estos esfuerzos con programas de movilidad existentes, como rutas de transporte gratuito, con el fin de facilitar el traslado de estudiantes y otros sectores de la población.

"Podríamos generar conexiones que permitan a los usuarios llegar a estaciones de transporte y dejar ahí sus bicicletas", indicó.

Aunque aún no existe una fecha definitiva para la implementación de cambios en la infraestructura, se prevé que, una vez consolidada la base de datos, hacia la segunda mitad del año se comiencen a definir acciones concretas.