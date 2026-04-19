Hirsi Briseño, menor de 16 años, desaparece en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza emitió una ficha para dar con el paradero de Hirsi Yuridia Briseño González, una adolescente de 16 años de edad que fue vista por última vez en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la información oficial, la menor desapareció durante el mes de marzo de 2026, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su ubicación.

Como características físicas, Hirsi Yuridia mide aproximadamente 1.70 metros de estatura, tiene complexión robusta, tez blanca, cabello corto y quebrado de color rojizo, así como ojos medianos color café. Hasta ahora, no se han reportado señas particulares ni datos sobre la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que ayude a su localización. Para ello, se han habilitado diversas líneas de contacto: 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199.

La Comisión reiteró la importancia de reportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a la menor y garantizar su pronta localización.