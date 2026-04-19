Pasajeros de vuelo Cancún a Saltillo son desviados a Monterrey

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un vuelo de la aerolínea Viva Aerobus, procedente de Cancún y con destino al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, no pudo aterrizar este domingo debido a condiciones climatológicas adversas, por lo que fue desviado al aeropuerto de Monterrey.

De acuerdo con reportes, la aeronave transportaba a varios pasajeros saltillenses que regresaban de vacacionar en el destino turístico; sin embargo, la presencia de mal clima en la región sureste del estado impidió que se realizara el aterrizaje de manera segura.

¿Qué ocurrió con el vuelo de Viva Aerobus?

Ante esta situación, el piloto tomó la decisión de redirigir el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde finalmente aterrizó sin contratiempos, priorizando la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores, aunque algunos viajeros han manifestado retrasos en su llegada a Saltillo, ya que deberán esperar indicaciones de la aerolínea para su traslado o reprogramación.

Recomendaciones para los pasajeros afectados

Autoridades aeroportuarias recomiendan a los usuarios que al presentarse este tipo de condiciones climatológicas se mantengan atentos a los avisos oficiales y a su vez consultar el estatus de sus vuelos ante posibles afectaciones.