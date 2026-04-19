Detienen a presunto ladrón en el centro de Palaú

Palaú, Coahuila.– Elementos de Seguridad Pública del municipio de Múzquiz lograron la detención de un hombre identificado como César Omar N, de 48 años de edad, alias "El Bebo", señalado como presunto responsable de un robo en esta localidad. De acuerdo con el reporte oficial, los hechos fueron captados por cámaras de videovigilancia, lo que permitió a los afectados identificar al sospechoso y solicitar de inmediato la intervención de las autoridades municipales.

Acciones de la autoridad

La detención se llevó a cabo en la zona centro de Palaú, específicamente en el cruce de las calles Melchor Ocampo Altamirano, Mariano Doblado y 5 de Febrero, donde los uniformados ubicaron y aseguraron al individuo. Entre los objetos presuntamente sustraídos se encuentran un teléfono celular, diversas herramientas y otras pertenencias del domicilio afectado, las cuales habrían sido recuperadas tras la intervención policial.

Reacciones de los afectados

Los afectados reconocieron la rápida respuesta de los elementos de Seguridad Pública, mientras que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de definir su situación jurídica conforme a la ley.