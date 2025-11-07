Alcalde de Cuatro Ciénegas denuncia incendio intencional

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde Víctor Leija Vega informó que el incendio registrado en el relleno sanitario del municipio fue provocado, por lo que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

El siniestro comenzó la tarde del jueves en el Valle Calaveras, cuando los vigilantes del lugar alertaron a elementos de Protección Civil y Bomberos sobre el fuego que se extendía rápidamente entre los materiales acumulados. A pesar del esfuerzo del personal, las llamas se propagaron con gran velocidad.

"No fue suficiente todo el trabajo del personal; lamentablemente tuvimos que dejar que el fuego hiciera su trabajo para no exponer a los muchachos. Se propagó muy rápido, como si se tratara de combustible, de una forma muy rápida. Ahorita sigue consumiéndose y nosotros tratamos de cortarle para que no se extienda", declaró Leija Vega.

El edil señaló que desde el inicio de su administración el relleno sanitario se encontraba organizado y dividido por tipo de material: construcción, cartón, tierra, plástico y líquidos, por lo que el siniestro resulta sospechoso. Además, recordó que un día antes se había presentado un conato de incendio que fue controlado de inmediato.

Para minimizar las llamas, se han utilizado más de 40 mil litros de agua, con apoyo de una pipa del municipio y otra de la empresa ML, que se sumaron a las labores de contención del fuego.

Las autoridades estiman que el incendio podría quedar totalmente sofocado hasta este sábado, con el trabajo conjunto de las distintas corporaciones municipales. Mientras tanto, continúan las labores de enfriamiento y vigilancia en la zona para evitar nuevos brotes.