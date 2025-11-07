AHMSA y MADISA pactan para avanzar en proceso concursal

Altos Hornos de México informó que la Sindicatura de AHMSA y de Minera del Norte logró un acuerdo con la empresa Máquinas Diesel, MADISA, que permitirá dar continuidad a la preparación de la subasta, una etapa clave dentro del proceso concursal que supervisa el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El documento fue firmado por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, y el director financiero de MADISA, José Alberto Gómez, con la presencia del Secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, quien fungió como testigo.

Durante el encuentro participaron también representantes de ambas empresas y del Gobierno del Estado.

El síndico Aguilera Gómez destacó que este acuerdo, alcanzado con la mediación del gobierno estatal, representa un avance importante en la etapa de liquidación, ya que permitirá que la subasta se realice próximamente de manera ordenada y transparente.

Asimismo, reconoció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, por su disposición al diálogo y su compromiso con el bienestar de los trabajadores y las comunidades vinculadas con AHMSA y MINOSA.

La sindicatura reiteró su compromiso de conducir el proceso con legalidad, transparencia y respeto a los derechos laborales, priorizando el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores y empleados de ambas empresas