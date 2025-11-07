Hombre Realiza Actos Inapropiados en Plaza de Allende

ALLENDE, COAH. — A casi 11 meses del gobierno municipal encabezado por Ricardo Treviño Guevara, ciudadanos de Allende continúan expresando su inconformidad por la falta de orden, seguridad y cercanía con las autoridades locales.

En días recientes, un hombre fue captado en fotografías realizando actos inapropiados en plena plaza principal, a escasos metros de la comandancia de la Policía Municipal, sin que ningún elemento interviniera. El incidente fue calificado por vecinos y visitantes como "deplorable y vergonzoso".

La situación generó una ola de críticas en redes sociales, donde los ciudadanos cuestionaron la falta de vigilancia y la ausencia de elementos de seguridad en una de las zonas más transitadas del municipio.

"¿Dónde está la autoridad?, ¿dónde están los que deben cuidar de nosotros?", fueron algunas de las expresiones que reflejan el descontento popular.

Este medio intentó obtener una postura del alcalde Ricardo Treviño Guevara sobre lo ocurrido; sin embargo, el edil se abstuvo de emitir declaraciones, argumentando que se encontraba en reuniones de trabajo.

La ciudadanía exige acciones concretas que devuelvan el orden, la seguridad y la confianza en la autoridad municipal.