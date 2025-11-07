Choque entre tráiler y automóvil provoca caos vial en la carretera 57

NAVA, COAH. — Un fuerte accidente vial se registró sobre la carretera federal 57, a la altura del ejido El Encino, en el tramo Nava–Piedras Negras, donde un tráiler y un automóvil particular chocaron, provocando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió durante la tarde, generando tráfico lento en ambos sentidos mientras las autoridades realizaban las labores de auxilio y retiro de las unidades involucradas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, así como los servicios de emergencia locales, acudieron al lugar para atender el reporte y restablecer la circulación, la cual fue normalizada tras el retiro de los vehículos.

Por fortuna, no se reportaron personas con lesiones graves.