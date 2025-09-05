Programa de hogares dignos y seguros inicia en Cuatro Ciénegas

Para brindar una mejor calidad de vida a las familias de Cuatro Ciénegas, el Alcalde Víctor Manuel Leija Vega encabezó el inicio de la construcción de cuartos, una acción que busca garantizar un hogar más digno y seguro para quienes más lo necesitan.

En el evento, estuvieron presentes el equipo de Obras Públicas Municipales, así como las familias beneficiarias, quienes participaron en el arranque de este importante programa.

Esta obra beneficiará directamente a 5 familias de nuestra comunidad, quienes contarán con espacios adecuados que les permitirán vivir con mayor comodidad y tranquilidad, este tipo de acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal de atender las necesidades de las familias, brindando soluciones concretas que mejoran su calidad de vida y fortalecen el tejido social.

En su mensaje, el presidente municipal, Víctor Manuel Leija Vega, destacó la importancia de este tipo de proyectos, señalando que no se trata únicamente de infraestructura, sino de acciones que dignifican la vida de las personas.

"Estos programas representan mucho más que una construcción; son esperanza, bienestar y la oportunidad de que nuestras familias vivan en mejores condiciones, en un entorno seguro y digno", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que estas iniciativas forman parte de un esfuerzo permanente por construir un municipio más justo, solidario e inclusivo, donde el bienestar de la gente sea la prioridad.

"Muchas gracias por darme la oportunidad de servir; pueden estar convencidos de que seguiremos trabajando para atender las necesidades de nuestra gente de Cuatro Ciénegas", puntualizó el alcalde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de transformar la vida de las familias, impulsando proyectos que representan progreso, apoyo y cercanía con la ciudadanía.