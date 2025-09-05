Alumno agrede físicamente a maestro en la Secundaria Técnica No. 35 de Monclova

Monclova, Coah.– La violencia escolar en Monclova volvió a encender focos de alerta luego de que un alumno de la Secundaria Técnica No. 35 agrediera físicamente a un maestro en el interior del plantel. El caso fue confirmado por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través del delegado en la región centro, Miguel Ángel Medina, quien informó que ya se presentó la denuncia formal correspondiente.

El funcionario explicó que el incidente fue notificado por el propio docente afectado, quien acudió ante la representación ministerial para denunciar la agresión sufrida. Medina aseguró que la Fiscalía activó los protocolos establecidos para este tipo de hechos, a fin de salvaguardar la integridad tanto del maestro como de la comunidad escolar.

La situación ha generado preocupación entre docentes y padres de familia, quienes este viernes instalaron una lona de "trabajo bajo protesta" a las afueras del plantel, como una forma de exigir garantías de seguridad. Según los propios maestros, ya se habían presentado episodios de amenazas y conatos de agresión por parte de algunos estudiantes, lo que derivó en la advertencia de que no tolerarían más actos violentos.

El delegado de la FGE reiteró que la investigación está en curso y que se recabarán testimonios y pruebas para deslindar responsabilidades. Además, señaló que se buscará la coordinación con la Secretaría de Educación y con la dirección escolar para atender la problemática de manera integral, pues no se trata de un caso aislado, sino de un reflejo de la creciente tensión dentro de algunos centros educativos.

Mientras tanto, el gremio magisterial en Monclova mantiene firme su exigencia de condiciones de seguridad para continuar impartiendo clases.