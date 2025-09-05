15 elementos policiales dados de baja en Monclova por depuración

Monclova depura su policía: 15 elementos causan baja; alcalde respalda reestructuración

MONCLOVA, COAHUILA. – En un movimiento contundente para sanear y fortalecer a la corporación, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Monclova anunció la baja de 15 elementos policiales, como parte de una estrategia integral de depuración, disciplina y profesionalización dentro del cuerpo de seguridad local.

Durante una sesión del Consejo Ciudadano de Seguridad, el titular de la corporación, Gabriel Santos Martínez, presentó el informe detallado sobre las bajas, el cual fue previamente avalado por la Comisión de Honor y Justicia.

Causas de las bajas: entre faltas graves y retiros voluntarios

De los 15 agentes, nueve fueron separados de manera definitiva por incurrir en faltas graves, entre ellas:

Indisciplina reiterada

Ausencias injustificadas

Conductas indebidas dentro del servicio

Casos confirmados de extorsión a ciudadanos

Estas acciones, según Santos Martínez, "afectan la imagen y operatividad de la corporación, pero también la confianza ciudadana".

Por otro lado, seis elementos más solicitaron su retiro voluntario, al cumplir el tiempo necesario para su pensión, motivo por el cual recibieron un reconocimiento público por su trayectoria y años de servicio.

"Se trata de hombres que dedicaron su vida a la institución, que ahora se retiran con honor y respeto por su labor", señaló el director.

Reestructuración y llegada de nuevos cadetes

Gabriel Santos confirmó que las bajas abrirán espacio para nuevas incorporaciones desde la Academia de Policía, donde actualmente se forman jóvenes cadetes bajo un enfoque moderno de seguridad: proximidad social, atención ciudadana y profesionalismo.

"No se trata solo de sancionar, sino de construir una nueva policía con elementos capacitados, comprometidos con la legalidad y el servicio público", apuntó.

Respaldo total del alcalde: "No más impunidad"

El alcalde Carlos Villarreal Pérez respaldó plenamente las acciones tomadas por la Dirección de Seguridad Pública, asegurando que esta depuración es parte de un esfuerzo serio para recuperar la confianza ciudadana y mejorar los estándares de seguridad en Monclova.

"No podemos permitir que quienes deshonran el uniforme sigan representando a Monclova. Este es un paso firme para recuperar la tranquilidad de nuestras familias", declaró el edil.

Villarreal también destacó que la construcción de un entorno seguro debe hacerse desde la transparencia, la disciplina y el compromiso con la ciudadanía.

Una corporación bajo lupa: la apuesta por el cambio

En medio de los desafíos que enfrenta la seguridad en la región, el municipio de Monclova busca consolidar una corporación más confiable y profesional. La depuración reciente es parte de una estrategia más amplia que incluye capacitación continua, evaluaciones internas y mejoras salariales para los elementos que cumplan con su labor de manera ética y ejemplar.

Esta acción marca un antes y un después en la administración de seguridad municipal, enviando un mensaje claro: la impunidad y la corrupción no tendrán cabida en la policía de Monclova.