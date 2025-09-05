Iba "dormida" al dejar a menor y choca contra secundaria de Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Una mujer de 27 años identificada como Dalia "N" perdió el control de su vehículo y terminó impactándose contra la barda perimetral de la Secundaria Número Tres, en un incidente ocurrido en zona escolar.

El percance fue protagonizado por una camioneta Honda Odyssey modelo 2001, que era conducida por Dalia "N", quien declaró que acababa de dejar a un menor cuando ocurrió el accidente.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para atender el reporte, junto con paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron a los ocupantes del vehículo, incluyendo al menor, sin que se registraran personas lesionadas ni se requirieran traslados médicos.

Tanto el vehículo como la barda de la institución educativa sufrieron daños materiales. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.