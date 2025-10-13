Contactanos
Coahuila

Instalación de cámaras en arroyo Frontera para reforzar vigilancia

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anuncia la instalación de cámaras en el arroyo Frontera como medida para combatir el arrojo de basura y fortalecer la vigilancia en la zona.

Por Azucena Tenorio - 13 octubre, 2025 - 07:23 p.m.
Instalación de cámaras en arroyo Frontera para reforzar vigilancia

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció que este mes dará inicio a la instalación de cámaras en las orillas del arroyo Frontera, con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar que continúe la práctica de arrojar basura en este punto.

La edil destacó que, a pesar de los esfuerzos de limpieza, aún persisten zonas donde ciudadanos no acatan las instrucciones y siguen depositando desechos en espacios públicos. "Ya en este mes quedaron de empezar a instalar las cámaras y el año que entra invertir en más cámaras. También les pido de favor a los vecinos para que nos apoyen con sus cámaras", señaló.

Pérez Cantú subrayó que el programa de Vecino Vigilante ha dado buenos resultados en el municipio, gracias a la participación de la población que reporta distintas situaciones. "Agradezco a quienes han estado denunciando, y les pedimos que nos proporcionen datos del carro, como la placa y el lugar donde tiraron la basura o materiales", puntualizó.

La presidenta municipal indicó que con esa información es posible ubicar a los responsables y aplicarles una sanción. En caso de reincidencia, añadió, "en la tercera ocasión que se le detecte, se le va a aplicar un cobro correspondiente".

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca fortalecer la cultura de limpieza y la corresponsabilidad ciudadana en Frontera.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados