Instalación de cámaras en arroyo Frontera para reforzar vigilancia

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció que este mes dará inicio a la instalación de cámaras en las orillas del arroyo Frontera, con el objetivo de reforzar la vigilancia y evitar que continúe la práctica de arrojar basura en este punto.

La edil destacó que, a pesar de los esfuerzos de limpieza, aún persisten zonas donde ciudadanos no acatan las instrucciones y siguen depositando desechos en espacios públicos. "Ya en este mes quedaron de empezar a instalar las cámaras y el año que entra invertir en más cámaras. También les pido de favor a los vecinos para que nos apoyen con sus cámaras", señaló.

Pérez Cantú subrayó que el programa de Vecino Vigilante ha dado buenos resultados en el municipio, gracias a la participación de la población que reporta distintas situaciones. "Agradezco a quienes han estado denunciando, y les pedimos que nos proporcionen datos del carro, como la placa y el lugar donde tiraron la basura o materiales", puntualizó.

La presidenta municipal indicó que con esa información es posible ubicar a los responsables y aplicarles una sanción. En caso de reincidencia, añadió, "en la tercera ocasión que se le detecte, se le va a aplicar un cobro correspondiente".

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca fortalecer la cultura de limpieza y la corresponsabilidad ciudadana en Frontera.