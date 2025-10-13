Ceremonia escolar promueve valores cívicos y educación en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la ceremonia del Lunes Cívico en la Escuela Primaria Benito Juárez, como parte de las políticas del Gobierno Municipal con la educación, los valores cívicos y la formación integral de la niñez sambonense.

El acto contó con la presencia del Cabildo Municipal, personal docente, padres de familia y alumnos, quienes participaron con entusiasmo en las actividades cívicas programadas.

El director del plantel, profesor Francisco Gloria, dio la bienvenida a las autoridades y agradeció el respaldo del Ayuntamiento en el fortalecimiento de los valores patrios.

Durante la ceremonia, los estudiantes presentaron una caracterización del Encuentro de Dos Mundos, asimilando la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, lo que dio un toque histórico y formativo al evento.

En su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció la importancia de mantener la cercanía entre el gobierno, las escuelas y las familias, destacando que el trabajo conjunto siempre genera mejores resultados; "Agradezco al director, maestros, padres de familia y alumnos por su participación. Estas ceremonias nos permiten fortalecer los valores del respeto, la puntualidad y el amor a nuestros símbolos patrios. Si gobierno y sociedad trabajamos de la mano, lograremos que nuestros niños sigan soñando y alcancen su máximo potencial. Que Dios los bendiga y tengan una excelente semana", expresó el edil.

Asimismo, el presidente municipal reconoció la estrecha colaboración entre el Gobierno del Estado, el municipio, el magisterio y los padres de familia, subrayando que solo con la suma de esfuerzos se podrá impulsar el desarrollo educativo y personal de los estudiantes.

Durante las efemérides, se destacó que esta semana se conmemora la Semana Mundial de la Alimentación, donde se compartieron consejos para prevenir enfermedades desde la infancia fomentando entornos de alimentación saludable en los hogares. Al final se hizo entrega de diplomas a los grupos con excelencia académica, puntual y por uso correcto del uniforme.