Inicia obra de ampliación del Boulevard Francisco Villa en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La modernización urbana llegó al Boulevard Francisco Villa con el arranque de la obra de ampliación de vialidades, proyecto que se suma al Programa de Mejora Integral de Infraestructura Urbana, informó Gabriel Elizondo Pérez, coordinador general de Mejora Coahuila. La ampliación del Boulevard Francisco Villa incluye la construcción de nuevos carriles, la rehabilitación del pavimento existente, así como la instalación de señalética y alumbrado público. Estas mejoras permitirán un flujo vehicular más ágil, reducirán riesgos de accidentes y ofrecerán mayor seguridad para los peatones. El funcionario destacó que la iniciativa busca transformar la imagen urbana y, sobre todo, garantizar espacios más seguros y funcionales para las familias sambonenses. "Estas acciones no solo cambian la movilidad, también impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. San Buenaventura merece vialidades modernas, seguras y eficientes", señaló Elizondo Pérez. Con una inversión de 10 millones de pesos, autoridades estatales y municipales pusieron en marcha este proyecto en una de las arterias más importantes del municipio, con el propósito de mejorar la movilidad, seguridad y conectividad de la zona. El acto de arranque fue encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien resaltó que la obra beneficiará a cientos de automovilistas y peatones que diariamente utilizan este acceso. "Estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para seguir transformando la infraestructura de San Buenaventura. Esta obra traerá un impacto positivo en la economía local y en la calidad de vida de nuestros ciudadanos", expresó el edil. En el evento también participó el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Armando Sisbeles Alvarado, quien reiteró el compromiso del Estado con los municipios de la región. Señaló que estas acciones fortalecen la conectividad regional y promueven un desarrollo urbano ordenado, además de incentivar la reactivación económica mediante la generación de empleos.