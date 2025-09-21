Alcaldesa de Castaños inicia obra de rehabilitación de línea de agua en calle Juárez

Castaños, Coah.- La Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora dio arranque a la obra de rehabilitación de la línea de agua en la calle Juárez, desde la calle Guerrero hasta la calle Allende, buscando mejorar el abastecimiento del vital líquido en la zona y brindar un mejor servicio a la población.

La presidenta municipal encabezó el evento de inicio de los trabajos, acompañada por funcionarios municipales, representantes de obras públicas, constructoras, vecinos de la zona.

Este proyecto contempla una longitud de 158 metros lineales, se realizará con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, con una inversión de 266 mil 576 pesos y tendrá una duración aproximada de un mes y concluirá el 19 de octubre de 2025.

Los trabajos incluirán corte de pavimento asfáltico, excavación de hasta dos metros de profundidad, colocación de plantilla de arena, instalación de tubería de PVC hidráulico, así como la conexión de 19 tomas domiciliarias, relleno, compactado, y la posterior rehabilitación del pavimento.

En su mensaje, la alcaldesa reconoció que esta es una de las obras más solicitadas por los vecinos desde su campaña, y representa una mejora sustancial para la vida diaria de las familias.

"Estamos cumpliendo un compromiso más con nuestra gente de Castaños, especialmente en la zona Centro, que por más de 20 años no había tenido una intervención de este tipo. Sabemos que esta es una de las zonas más afectadas, con tuberías antiguas de asbesto, y por eso vamos a entrarle con todo", expresó Sifuentes.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando el trabajo coordinado que se ha realizado para atender las necesidades de los distintos sectores del municipio.

La obra beneficiará directamente a decenas de hogares en una de las zonas más antiguas de la ciudad, y es parte de una estrategia municipal para mejorar el suministro del vital líquido en todo el municipio.