Sociedad exige justicia con perspectiva de género en caso Brisa N

NUEVA ROSITA, COAH.- Los implicados en el asesinato de la menor Brisa N, cuyo cuerpo fue hallado en un predio despoblado en el Municipio de San Juan de Sabinas, podrían solicitar que el proceso penal en su contra se lleve a cabo mediante un procedimiento abreviado.

Esta solicitud busca agilizar el juicio, lo que podría derivar en una sentencia anticipada si se acepta la responsabilidad de los hechos acontecidos hace ya tres meses en esta localidad.

La licenciada Brenda Meza, representante legal de la familia de la víctima, señaló que este caso generó una profunda conmoción tanto en la comunidad local como en la Región Carbonífera.

La abogada enfatizó que se dará seguimiento puntual al proceso para garantizar que se haga justicia por la muerte de la menor.

Las personas procesadas, identificadas como Luis N y María N, permanecen recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Saltillo, Coahuila.

Ambos enfrentan cargos por el delito de desaparición de persona, aunque las autoridades no descartan que el caso pueda ser reclasificado como feminicidio, dada la naturaleza del crimen.

Como se recordará, el cuerpo sin vida de Brisa N fue localizado el pasado 17 de julio en las inmediaciones del Ejido Santa María. El hallazgo se dio tras varios días de búsqueda, desconociéndose aún el móvil del crimen.

Mientras tanto, la sociedad civil y colectivos feministas han exigido que el caso se investigue con perspectiva de género y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, de igual forma, el Ministerio Público continúa integrando pruebas que podrían ser determinantes en el desarrollo del proceso penal.