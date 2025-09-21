Laura Jiménez Gutiérrez supervisa avances en obras de pavimentación en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez realizó un recorrido por diversas obras de pavimentación que se ejecutan en distintos sectores de la cabecera municipal.

La edil destacó y agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Gutiérrez, por el impulso brindado a estos proyectos que buscan mejorar la infraestructura vial del Pueblo Mágico.

Uno de los avances más destacados se registra en el bulevar de la Rotonda, donde las acciones de pavimentación marchan con buen ritmo.

Esta colaboración refleja el compromiso comunitario por construir espacios más seguros y funcionales para todos los habitantes.

Además, se han iniciado labores de pavimentación en la calle 5 de Mayo, entre Morelos y Francisco Murguía, así como en la calle Sinaloa, ubicada sobre el libramiento Mina de la colonia Infonavit-Reforma.

También se reporta progreso en la calle Mutualismo, que conduce a la Escuela Secundaria del Estado "Profesor Agustín Terrazas Menchaca", beneficiando directamente a estudiantes y familias de la zona a través del programa "Obras Sociales a Pasos de Gigante".

La edil municipal destacó que estas obras forman parte de una estrategia integral para renovar las vialidades y garantizar mejores condiciones de movilidad.

"Muy pronto contaremos con calles más seguras y dignas para todas y todos los habitantes de Múzquiz", expresó la alcaldesa durante el recorrido realizado.

Con estas obras, el gobierno municipal reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la calidad de vida de la ciudadanía. La supervisión constante y el trabajo coordinado con autoridades estatales y comunidades locales son clave para lograr un Múzquiz más moderno y accesible.