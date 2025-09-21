Cabildo de Frontera Aprueba Ley de Ingresos para 2026 con Presupuesto de 411 Millones

FRONTERA, COAH.- El municipio de Frontera ha tenido que sortear recortes presupuestales significativos durante este año, como el ajuste de siete millones de pesos registrado en julio pasado, lo que ha obligado a la administración municipal a operar con una política financiera cautelosa.

Ante este panorama, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú expresó que, pese a las limitaciones, se ha trabajado para mantener el ritmo de obra pública y atención ciudadana. Con la mirada puesta en el próximo año, dijo confiar en que los ingresos aumenten y que se definan con mayor precisión los montos disponibles para continuar llevando beneficios a los fronterenses.

Como parte de este esfuerzo, el pasado 15 de septiembre, el Cabildo de Frontera aprobó y envió al Congreso del Estado la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2026, la cual contempla un presupuesto de 411 millones de pesos. El incremento con respecto al ejercicio anterior obedece, principalmente, a los ajustes inflacionarios de carácter nacional.

"Está siendo revisada y contamos hasta el mes de octubre para realizar cualquier modificación. Cada dependencia municipal ha participado en el análisis para que los recursos se distribuyan con base en las necesidades reales de la población", señaló la edil.

Pérez Cantú destacó que, a diferencia de años anteriores, se ha puesto énfasis en reasignar los recursos de manera más equitativa, evitando que departamentos con menor actividad absorban grandes cantidades de presupuesto sin justificación.

"Antes había áreas que contaban con mucho presupuesto sin necesitarlo. Ahora buscamos que los recursos vayan a donde más se requieren. Así como administro con cuidado mi hogar, también lo hago con Frontera, que es mi casa", puntualizó.