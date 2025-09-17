Alcaldesa de Frontera lidera Campaña de Vacunación contra el VPH en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Para reafirmar su compromiso con la protección de la salud en la niñez y la juventud, la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, participó en el arranque de la Campaña de Vacunación 2025 contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en la Región Centro. Este evento se llevó a cabo en el municipio de Castaños y forma parte de un esfuerzo estatal y nacional que busca proteger a niñas y niños desde los 9 años en adelante, con la aplicación de vacunas esenciales para la protección contra este virus.

Estas brigadas médicas se realizan en escuelas de nivel primaria y secundaria para aplicar la vacuna, bajo el consentimiento de madres, padres o tutores. El abasto de dosis está garantizado para cubrir la demanda en toda la entidad, según lo anunciado por el secretario de Salud del Estado, Dr. Eliud Aguirre.

El acto contó con la presencia del jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro, Faustino Aguilar Arocha; el jefe de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González; el subsecretario de Gobernación en la Región Centro, Sergio Sisbeles, en representación del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas; además del titular de Mejora en la Región Centro, José Cerda; así como alcaldes y alcaldesas de municipios vecinos como San Buenaventura, Candela, Abasolo y Escobedo, además de la alcaldesa de Castaños, municipio anfitrión.

En su mensaje, la alcaldesa Sari Pérez Cantú subrayó que la salud es uno de los ejes prioritarios de su gobierno y que la mejor manera de proteger a la niñez y a la juventud es fomentando la cultura de la prevención. "Cada vacuna aplicada es un paso hacia un futuro más sano, libre de riesgos y con mejores oportunidades para nuestros niños y niñas", expresó.

La Secretaría de Salud de Coahuila comunicó que esta campaña intensiva busca inmunizar y generar conciencia sobre la importancia de prevenir. Por ello, se hizo un llamado a las familias a colaborar, recordando que este esfuerzo colectivo marcará la diferencia en la salud pública de las próximas generaciones.