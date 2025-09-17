Morelos se suma a simulacro nacional de Protección Civil este 19 de septiembre

Morelos, Coah. – En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, autoridades municipales de Morelos anunciaron que el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo un simulacro simultáneo a nivel nacional, en conmemoración de los sismos ocurridos en la Ciudad de México en años anteriores.

La actividad tendrá como hipótesis un incendio dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal y será coordinada por Hugo Martín Zubeldia Cantú, director de Protección Civil y Bomberos.

El ejercicio se realizará al mediodía, en sincronía con el horario establecido a nivel nacional, y contará con la participación del personal de Presidencia, así como de visitantes que se encuentren en el edificio en ese momento. El objetivo es reforzar las medidas de evacuación y garantizar la seguridad de los presentes en la zona.

Zubeldia Cantú informó que también participará una escuela del municipio, con el fin de realizar el simulacro de manera simultánea y evaluar la capacidad de respuesta del personal educativo y administrativo.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para no alarmarse por la presencia de unidades de seguridad o el cierre temporal de calles, ya que se trata únicamente de un ejercicio preventivo", señaló el funcionario.