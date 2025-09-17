Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera campaña de vacunación contra VPH en Escuela Eulalio Gutiérrez

En las instalaciones de la Escuela Eulalio Gutiérrez dio inicio la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), acción que busca proteger la salud de niñas y niños de la entidad a partir de los 9 años.

El evento fue encabezado por la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada por el Subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; alcaldesas y alcaldes de la región centro; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha; además de autoridades municipales, educativas y de salud.

En su mensaje, la presidenta municipal destacó el trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y los municipios de la entidad, para hacer posible este tipo de campañas preventivas que impactan directamente en el bienestar de la población.

"Uno de los principales ejes de mi gobierno es la salud, y en Castaños estamos trabajando en equipo con el Gobernador, quien ha sabido hacer frente a este tema con programas como la Tarjeta de la Salud, un beneficio que apoya a muchas personas en nuestra localidad", resaltó Sifuentes Zamora.

La alcaldesa agregó que la vacunación contra el VPH es fundamental para reducir riesgos de enfermedades graves en el futuro, como el cáncer cervicouterino, por lo que este esfuerzo representa una inversión en la calidad de vida de las nuevas generaciones.

"La salud es una responsabilidad compartida, y sumando esfuerzos entre sociedad civil organizada, autoridades municipales, estatales, padres de familia e instituciones educativas podemos asegurar un futuro más saludable para nuestras niñas y niños", destacó.

Asimismo, Sifuentes Zamora enfatizó que esta jornada de vacunación representa un paso más en favor de la niñez, ya que no se trata solo de aplicar una vacuna, sino de prevenir enfermedades que han cobrado vidas y afectado familias enteras.

Esta jornada recorrerá distintos planteles educativos de nivel básico del municipio para aplicar el biológico a estudiantes, siempre con la autorización de los padres o tutores.

Para concluir, la alcaldesa reafirmó su compromiso de seguir trabajando en unidad, en equipo, por una comunidad más sana, más fuerte y, sobre todo, más informada.